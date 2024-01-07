Как отпраздновали Рождество Христово 2024 жители Уфы

Православные жители столицы Башкирии в прошедшую ночь отпраздновали Рождество Христово. Праздничные богослужения состоялись в 19 храмах Уфы. О том, как прошла ночь, в материале «Комсомолки».
Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к жителям республики с праздничной речью, пожелав им мира и добра.
— Пусть ваши души наполнятся светом, спокойствием и любовью. С Рождеством Христовым! — написал он.
Жителй столицы также поздравил с праздником мэр города Ратмир Мавлиев.
— У этого праздника особая, неповторимая атмосфера, наполненная теплотой и искренностью. Желаю каждой семье крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Успехов во всех добрых делах и помыслах! Счастливого Рождества! — пожелал Мавлиев.
Главное богослужение традиционно прошло в соборе Рождества Богородицы. У входа возвели небольшую снежную пещеру, которая имитирует хлев, где родился Иисус Христос. Иконы в храме украсили хвойными ветвями, которые символизируют вечную жизнь.
Перед празднованием в храмах проверили исполнение требований пожарной безопасности, на месте дежурила полиция и сотрудники Центра общественной безопасности. Коммунальные службы расчистили тротуары и дороги.