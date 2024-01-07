Как отпраздновали Рождество Христово 2024 жители Уфы

— У этого праздника особая, неповторимая атмосфера, наполненная теплотой и искренностью. Желаю каждой семье крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Успехов во всех добрых делах и помыслах! Счастливого Рождества! — пожелал Мавлиев.