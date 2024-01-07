Титов назвал безосновательным страх россиян перед мигрантами

Стран россиян перед трудовыми мигрантами совершенно безоснователен, поскольку они совершают куда меньше преступлений, чем граждане РФ, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он сослался на статистику МВД.
Бизнес-омбудсмен отметил, что люди негативно относятся к мигрантам еще и из-за опасений, что займут их рабочие места. По словам Титова, такая позиция тоже беспочвенна, поскольку «у россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате».
Согласно статистике МВД, в январе — ноябре 2023 года в России зарегистрировано около 1,8 миллиона преступлений, из них почти 37 тысяч совершено иностранцами и лицами без гражданства. Число правонарушений в этой категории сократилось на 1% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Большинство преступлений среди иностранцев и лиц без гражданства (более 30 тысяч) совершено жителями стран СНГ.