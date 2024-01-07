Титов назвал безосновательным страх россиян перед мигрантами

Бизнес-омбудсмен отметил, что люди негативно относятся к мигрантам еще и из-за опасений, что займут их рабочие места. По словам Титова, такая позиция тоже беспочвенна, поскольку «у россиян сегодня есть все возможности в зависимости от уровня образования и квалификации применить свои силы и знания в любой профессии, в любой отрасли, по любой зарплате».