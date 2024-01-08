Похожий на начальника волгоградского ГУ МЧС пожелал онкологии подчиненным

Telegram-каналы наперебой делятся видео, на котором человек, похожий на руководителя волгоградского главка МЧС Николая Любавина желает заболеть онкологией всей семье своих недоброжелателей. Судя по кадрам, сказано это было на селекторном совещании в актовом зале ведомства.
Мужчина за столом на фоне логотипа структуры сообщает о поступившей в прокуратуру жалобе от неизвестных ему подчиненных. Те, по его словам, указали в своем обращении в надзорное ведомство, что Любавин лоббировал банк «Открытие», в котором работает его супруга, и получал за это преференции.
«Чтобы у него руки отсохли и онкологией заболела вся семья», — не скрыл своих чувств попавший на видео. И заметил — когда инфантильные люди пишут свои шизофренические мысли, они не понимают, что делают. Комментариев от пресс-службы главка по данному инциденту vlg.aif.ru получить не удалось.