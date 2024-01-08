Похожий на начальника волгоградского ГУ МЧС пожелал онкологии подчиненным

Мужчина за столом на фоне логотипа структуры сообщает о поступившей в прокуратуру жалобе от неизвестных ему подчиненных. Те, по его словам, указали в своем обращении в надзорное ведомство, что Любавин лоббировал банк «Открытие», в котором работает его супруга, и получал за это преференции.