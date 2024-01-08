Телефоны волгоградцев могут взломать через зарядные устройства

Полиция предупредила жителей Волгоградской области о том, что существует опасность «заразить» свои телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Случиться это может после обычной зарядки аккумулятора. В общественных местах растет число стоек, на которых можно зарядить устройство. Только это далеко небезопасно.