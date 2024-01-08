Телефоны волгоградцев могут взломать через зарядные устройства

Полиция предупредила жителей Волгоградской области о том, что существует опасность «заразить» свои телефоны, ноутбуки и другие гаджеты. Случиться это может после обычной зарядки аккумулятора. В общественных местах растет число стоек, на которых можно зарядить устройство. Только это далеко небезопасно.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, USB-кабель используется не только для зарядки устройств, но и для передачи данных. Значит, через USB-разъем можно скачать любую информацию или установить вредоносное программное обеспечение.
Полицейские просят волгоградцев пользоваться только собственными зарядками и подключать их к электрической розетке.
— Если вы предпочитаете power bank, то ответственно подходите к его приобретению — покупайте устройства известных брендов в специализированных магазинах. Используйте специальный USB-кабель, предназначенный только для зарядки устройства, в нем отключены контакты для передачи данных, — отмечают полицейские.
Не стоит пользоваться найденным на улице USB-кабелем или предложенным незнакомцами. Не нужно пользоваться и чужим power bank. Если при подключении зарядного устройства запрашивается разрешение на установку ПО или на включение USB-порта в список доверенных устройств, необходимо отключиться от него.