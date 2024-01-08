Свердловчан предупредили о морозах и сильном ветре

«В Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ночью порывы ветра будут достигать 15 метров секунду», — указано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Синоптики предупредили также о похолодании. Ночью в регионе температура воздуха опустится до −20,-25°С, при прояснении до −30°С. Днем потеплеет до −16, −21°С.
Ранее свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям с предупреждением об ухудшении погодных условий. Водителей призывают к осторожности во время поездок.