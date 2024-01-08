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Свердловчан предупредили о морозах и сильном ветре

На Среднем Урале 9 января ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду и падение температуры воздуха до −30С.
Сейчас в Ричмонде: +2° 3 м/с 69% 764 мм рт. ст. +3°
Источник: МК.RU Екатеринбург

«В Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ночью порывы ветра будут достигать 15 метров секунду», — указано на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Синоптики предупредили также о похолодании. Ночью в регионе температура воздуха опустится до −20,-25°С, при прояснении до −30°С. Днем потеплеет до −16, −21°С.

Ранее свердловская Госавтоинспекция обратилась к водителям с предупреждением об ухудшении погодных условий. Водителей призывают к осторожности во время поездок.