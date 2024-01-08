Калининградец пожаловался Алиханову на то, что пришлось отвозить активированный уголь в больницу

«Ни для кого не секрет, что в Калининграде бесплатной медицины нет. В БСМП угля активированного нет, о чем здесь говорить», — написал калининградец Андрей Иванов. Он отметил, что сам отвозил препарат в больницу, где, по его словам, «две медсестры на два отделения хирургии (обычной и гнойной), а это примерно 80 человек».