Минэнерго повысило температуру в теплосетях в сильный мороз

МИНСК, 8 янв — Sputnik. В условиях сильных морозов повышена температура в теплосетях Беларуси, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
«Температура теплоносителя в системе отопления повышена согласно температурным графикам и составляет, в зависимости от региона, до 105 градусов».
При этом в министерстве энергетики отметили, что температура регулируется за счет изменения температуры теплоносителя и его объема.
Также ведется усиленный контроль за тем, как работают тепловые сети. Для этого увеличили количество обходов, а дежурство переведено на круглосуточный режим.
Комфортный температурный режим в квартирах во всех регионах республики поддерживается благодаря мониторингу ситуации с учетом прогноза погоды.
Синоптики прогнозируют, что уже во вторник днем температура воздуха будет колебаться от −1°C по северу до −8°C в по югу страны.
В среду температура воздуха ожидается в диапазоне от −3°Cдо +2°C. В четверг также будет наблюдаться плюсовая температура.