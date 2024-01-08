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Минэнерго повысило температуру в теплосетях в сильный мороз

Сильное похолодание, накрывшее республику в конце прошлой недели, уже уходит и в ближайшие дни ожидается оттепель.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 80% 765 мм рт. ст. +3°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 янв — Sputnik. В условиях сильных морозов повышена температура в теплосетях Беларуси, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«Температура теплоносителя в системе отопления повышена согласно температурным графикам и составляет, в зависимости от региона, до 105 градусов».

уточнили в ведомстве.

При этом в министерстве энергетики отметили, что температура регулируется за счет изменения температуры теплоносителя и его объема.

Также ведется усиленный контроль за тем, как работают тепловые сети. Для этого увеличили количество обходов, а дежурство переведено на круглосуточный режим.

Комфортный температурный режим в квартирах во всех регионах республики поддерживается благодаря мониторингу ситуации с учетом прогноза погоды.

Синоптики прогнозируют, что уже во вторник днем температура воздуха будет колебаться от −1°C по северу до −8°C в по югу страны.

В среду температура воздуха ожидается в диапазоне от −3°Cдо +2°C. В четверг также будет наблюдаться плюсовая температура.

энергетика