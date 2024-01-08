Astrobotic сообщила об аномалии при полете лунного посадочного модуля Peregrine

«К сожалению, произошла аномалия, которая не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце. Команда специалистов принимает меры в режиме реального времени и будет предоставлять новые сведения по мере получения новых данных и их анализа», — говорится в заявлении Astrobotic. Из него также следует, что ранее модуль успешно отделился от ракеты-носителя.