Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 9 января

Жители Ванино последние несколько дней живут в страхе: в поселке объявился тигр . В соцсетях говорят, что следы хищника сначала заметили в районе железнодорожного моста через реку, а потом и в других районах населенного пункта. Потом находки стали более ужасающими — кровь и труп собаки.