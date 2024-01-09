Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 9 января

В Хабаровске случился жуткий пожар, унесший жизнь семьи. В нем погибли девочка и ее бабушка. Ее 12-летняя старшая сестра чудом успела спастись, выпрыгнув из горящего дома. На ее глазах огонь уничтожал не только здание, но и убивал дорогих сердцу людей.
Еще один страшный пожар произошел в Еврейской автономной области, в поселке Смидович. В комнате многоквартирного дома, где находился диван, вспыхнул огонь. На пепелище сотрудники МЧС обнаружили два тела — хозяина дома и его питомца, кошки. Сама квартира сильно закоптилась.
Жители Ванино последние несколько дней живут в страхе: в поселке объявился тигр. В соцсетях говорят, что следы хищника сначала заметили в районе железнодорожного моста через реку, а потом и в других районах населенного пункта. Потом находки стали более ужасающими — кровь и труп собаки.