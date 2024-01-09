Как избежать обморожения и переохлаждения?

Чтобы не отморозить себе конечность, важно знать первые симптомы. Рассказываем, как спастись от отморожения и переохлаждения.
Чтобы не отморозить себе конечности, важно знать первые симптомы отморожения. Это зябкость, покалывание, онемение до потери чувствительности, побледнение, похолодание кожи и ограничение в движении.
К обморожению на морозе могут приводить тесная и влажная одежда и обувь, физическое переутомление, голод, длительное неподвижное и неудобное положение, предшествующая холодовая травма, ослабление организма, хронические заболевания сосудов и сердечно-сосудистой системы.
Как избежать переохлаждения и обморожений на сильном морозе?
Не употребляйте спиртное — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, в то же время создавая иллюзию тепла. Также может быть очень сложно сконцентрировать внимание на признаках обморожения;
не курите на морозе — курение уменьшает периферийную циркуляцию крови и таким образом делает конечности более уязвимыми;
носите свободную одежду — это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь многослойно, при этом между слоями одежды будут прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло;
не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа;
как только на прогулке вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое тёплое место — магазин, кафе, подъезд. Там нужно согреться и осмотреться;
не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть — это вызовет куда более значительные повреждения кожи;
не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей — они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Необходимо как можно скорее дойти до тёплого помещения. Если замерзли руки — попробуйте отогреть их подмышками;
прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше;
перед выходом на мороз на продолжительное время плотно поешьте — вам может понадобиться энергия;
особое внимание обращайте на состояние детей и пожилых людей. У детей теплорегуляция организма ещё не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях она бывает нарушена.
Источник: Роспотребнадзор Кемерово.