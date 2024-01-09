«Держитесь от нее подальше»! Красноярцев предупредили о «заразных» зарядках для телефонов

Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, сейчас в общественных местах появляется все больше зарядных стоек для смартфонов, планшетов и ноутбуков. Полицейские советуют обратить внимание на то, какие именно кабели используют красноярцы для подзарядки своих устройств.