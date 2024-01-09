Омичам рассказали, как вернуться в рабочее состояние после праздников

Возвращайте заранее режим ночного сна и бодрствования — ложитесь спать и просыпайтесь в более ранние часы; Организуйте за день до начала рабочей недели полноценный отдых дома; Делайте во время первого рабочего дня чаще небольшие перерывы; Делитесь с коллегами позитивными эмоциями и событиями, которые были в новогодние дни; Мечтайте и планируйте — это станет хорошим воодушевляющим стимулом для того, чтобы наладить рабочий ритм и с легкостью успешно начать работать.