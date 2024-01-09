Омичам рассказали, как вернуться в рабочее состояние после праздников

После продолжительного отдыха многим сложно вернуться в рабочий режим: снижается настроение, появляются апатия и нежелание браться за дела. О том, как вернуться в рабочее состояние, рассказала заместитель главного врача Областного наркологического диспансера, кандидат медицинских наук Алёна Антонова.
«Смена распорядка дня, времени сна, резкие умственная и физическая нагрузки и любые другие перемены — это стресс для тела и психики. И чем сильнее контраст — тем сильнее стрессовый фактор», — отмечает Алёна Сергеевна.
Минздрав опубликовал пять советов, которые помогут омичам побыстрее восстановить режим и настроиться на работу:
Возвращайте заранее режим ночного сна и бодрствования — ложитесь спать и просыпайтесь в более ранние часы; Организуйте за день до начала рабочей недели полноценный отдых дома; Делайте во время первого рабочего дня чаще небольшие перерывы; Делитесь с коллегами позитивными эмоциями и событиями, которые были в новогодние дни; Мечтайте и планируйте — это станет хорошим воодушевляющим стимулом для того, чтобы наладить рабочий ритм и с легкостью успешно начать работать.
Кроме того, важно решать задачи по критериям техники Эйзенхауэра. Так, самые важные и срочные дела нужно выполнять сразу. По словам специалиста, следует выбрать не более 1−2 задач. Во вторую очередь, нужно выполнить важные, но не срочные дела.
«Срочные, но не важные — по возможности делегируйте их, это текущие дела, которые могут отвлекать. Не срочные и не важные — запланируйте их выполнение в ближайшем будущем, пока их можно оставить в покое», — сообщает Алёна Антонова.