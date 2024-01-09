В Красноярске на первой рабочей неделе ожидаются резкие перепады температур

Погода на первой рабочей неделе в Красноярске будет нестабильной. Перепады составят от −2 градусов до −22, сообщили в краевом Гидрометцентре. Рассказываем о погоде на первую рабочую неделю в Красноярске 2024.
Погода в Красноярске 9 января
Рабочий вторник вряд ли порадует горожан. Да, на улице всего −2 градуса, по данным «Яндекса» и вовсе 0, а GISMETEO так вообще прогнозирует +1, но еще в понедельник экстренные службы предупредили: ожидается сильный ветер.
Погода в Красноярске 10 января
Среда будет уже не такой теплой. Краевой Гидрометцентр прогнозирует −17 днем. За окном ожидается ясная погода. Дальше — начнет холодать.
Погода в Красноярске 11 января
В ночь четверга температура опуститься до минимальных, на этой неделе, значений. Синоптики говорят, будет −22. Днем распогодиться. На улице комфортные 3 градуса ниже нуля и небольшой снег.
Погода в Красноярске 12 января
Пятница преподносит сюрпризы. Снова ожидается резкий перепад. Спасибо, что не в 20 и 30 градусов, а всего в 10. Но это по данным Гидрометцентра. Синоптики обещают −14, «Яндекс» дает −12, а вот GISMETEO прогнозирует всего −7.
Погода в Красноярске 13 января
На выходных также будет вполне комфортная температура. Ветер возможен до пяти метров в секунду.
В субботу днем, по данным Гидрометцентра, ожидается −13 градусов и снег. «Яндекс» прогнозирует −10, но без снега. Такой же прогноз и у сервиса GISMETEO.
Погода в Красноярске 14 января
В воскресенье погода почти такая же, что и в субботу. В Гидрометцентре и «Яндексе» прогнозируют девять градусов ниже нуля. GISMETEO дает −11.