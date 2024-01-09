В Красноярске на первой рабочей неделе ожидаются резкие перепады температур

Пятница преподносит сюрпризы. Снова ожидается резкий перепад. Спасибо, что не в 20 и 30 градусов, а всего в 10. Но это по данным Гидрометцентра. Синоптики обещают −14, «Яндекс» дает −12, а вот GISMETEO прогнозирует всего −7.