Горожане смогут приобрести более 60 машино-мест на западе столицы

«На аукционах город реализует различное имущество для предпринимателей и жителей столицы. Среди них машино-места, которые находятся в наземных и подземных паркингах. Так, в январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 квадратного метра. Покупатели смогут выбрать подходящий вариант исходя из габаритов своего автомобиля», — отметил Максим Гаман.