Горожане смогут приобрести более 60 машино-мест на западе столицы

В январе 2024 года все желающие могут приобрести у города на торгах парковочные места, расположенные в Западном административном округе. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«На аукционах город реализует различное имущество для предпринимателей и жителей столицы. Среди них машино-места, которые находятся в наземных и подземных паркингах. Так, в январе пройдут торги по продаже 64 объектов на западе Москвы, площадь которых составляет от 11 до 16,1 квадратного метра. Покупатели смогут выбрать подходящий вариант исходя из габаритов своего автомобиля», — отметил Максим Гаман.
Парковочные места находятся на охраняемой автостоянке жилого здания по адресу: 2-я Филевская улица, дом 8, сооружение 1. Оно расположено недалеко от Кутузовского проспекта и станции метро «Филевский парк».
«Прием заявок от потенциальных покупателей машино-мест в зависимости от выбранного объекта завершится 17 и 18 января. Торги в форме публичного предложения, когда у горожан есть возможность приобрести лот со скидкой до 45 процентов от начальной стоимости, состоятся на электронной площадке “Росэлторг” 29 и 30 января», — рассказал генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.
Ознакомиться с выставленными объектами, лотовой документацией и правилами проведения аукционов можно на инвестиционном портале столицы и официальном сайте Центра управления городским имуществом в разделе «Машино-места».
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