В Самару уже прибыла первая партия яиц из Турции

Согласно заявлению главы турецкого Союза производителей яиц, Ибрагима Афйона, Турция готова осуществлять поставки куриных яиц в Россию в течение полугода. Объем и сроки поставок будут определены российской стороной. Первая партия яиц из Турции уже появилась на прилавках магазинов России 3 января, в количестве 316 тысяч штук, как сообщил Россельхознадзор.
Эта информация пришла после того, как с 1 января по 30 июня правительство РФ разрешило беспошлинные поставки 1,2 млрд куриных яиц в страну с целью стабилизации цен на продукт. Россельхознадзор также напомнил о соглашении открыть российский рынок для поставок яиц из Азербайджана.
В связи с этими изменениями, региональные органы власти в России получили право заключать добровольные соглашения с компаниями о сдерживании цен на социально значимые продукты, включая яйца. Управление антимонопольной службы подчеркнуло возможность использования такого механизма в условиях повышения цен на яйца.
Напомним, что мэр Самары предложила создать запасы продовольствия для гражданской обороны. Такое решение правительства было размещено на официальном сайте властей, отметим, что финансирование проекта будет из бюджета Самары.