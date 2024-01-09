В Самару уже прибыла первая партия яиц из Турции

Эта информация пришла после того, как с 1 января по 30 июня правительство РФ разрешило беспошлинные поставки 1,2 млрд куриных яиц в страну с целью стабилизации цен на продукт. Россельхознадзор также напомнил о соглашении открыть российский рынок для поставок яиц из Азербайджана.