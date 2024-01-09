Зачем 900 южноуральцев добровольно сдали отпечатки пальцев

«В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при порче, утрате документов, несчастных случаях, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД Южного Урала «КП-Челябинск».
Дактилоскопия может помочь человеку с проблемами с памятью.
Такие люди могут выйти из дома без документов, а адрес не помнить. С помощью ранее снятых отпечатков пальцев можно вычислить необходимую информацию о человеке по базе данных.
Отпечатки пальцев можно снять в любом полицейском отделении, независимо от места жительства и прописки.