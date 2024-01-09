В Роспотребнадзоре рассказали, что беспокоило красноярцев во время праздников

В новогодние праздники красноярцы больше всего были недовольны дистанционными покупками на маркетплейсах. В рейтинге «праздничных» жалоб, составленных сотрудниками Управления Роспотребнадзора, подобные жалобы оказались на первом месте. Распространенная ситуация: заказанный к Новому году подарок не прибыл в срок, что огорчило и дарителя, и одариваемого, а отменить неактуальный заказ не удается.