В Роспотребнадзоре рассказали, что беспокоило красноярцев во время праздников

В новогодние праздники красноярцы больше всего были недовольны дистанционными покупками на маркетплейсах. В рейтинге «праздничных» жалоб, составленных сотрудниками Управления Роспотребнадзора, подобные жалобы оказались на первом месте. Распространенная ситуация: заказанный к Новому году подарок не прибыл в срок, что огорчило и дарителя, и одариваемого, а отменить неактуальный заказ не удается.
На втором месте оказались нарекания на общепит: «досталось» и столовым, и кафе, и ресторанам. Многих красноярцев не устроило качество еды и обслуживание в праздничные дни. Не обошлось без вопиющих случаев: обвеса, антисанитарии, продуктов сомнительного качества и грубости персонала.
И на третьей ступеньке «пьедестала антипочета» — продуктовые магазины и службы доставки еды (в одном случае жителя Красноярска дважды заставили раскошелиться за заказ, а вернуть деньги мирно не получилось). В торговых точках жители чаще всего обнаруживали некачественные товары и несоответствие стоимости на ценнике и при расчете на кассе.
Сейчас специалисты работают над поступившими в новогодние каникулы обращениями. Они напоминают красноярцам телефон «горячей линии» Роспотребнадзора, по которой можно обратиться за помощью в случае нарушения прав: