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Дороги покрылись коркой льда, на улицах растут сугробы: Последствия снегопада в Краснодаре 9 января

На Краснодар 9 января обрушился снегопад.
Источник: Комсомольская правда

Зима пришла в Краснодар сразу после новогодних праздников. Во вторник, 9 января, на город обрушился снегопад. Ранним утром шел ледяной дождь, а температура воздуха резко понизилась. Около 10 часов начался снег, переросший в снегопад, который не прекратится до 16 часов.

На улицах Краснодара работает снегоуборочная техника. Обработка противогололедными реагентами началась с пригородных автомобильных дорог и Западного обхода. За ситуацией следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, а также сотрудники ЕДДС.

«Спецтехника уже вышла на улицы и приступила к обработке городских магистралей от гололеда», — сообщили в МЦУ Краснодара.

За очистку и обработку тротуаров около многоквартирных домов отвечает управляющая компания. Она обязана проводить работы в зимний период. Если этого не происходит, можно позвонить по нескольким номерам: на горячую линию управления по жилищным вопросам — 8 (861) 218−92−70, в ЕДДС — 050 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

Что удивительно, но снежные осадки не сказались на количестве заторов в Краснодаре. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», их уровень достигает 5 баллов. Но все может измениться ближе к вечеру, когда водители будут возвращаться домой после работы.

Весь день в городе будет держаться небольшой минус. Синоптики обещают такую же картину в среду, 10 января. Ночью дыхание зимы будет чувствоваться острее. Столбики термометров рухнут до −12 градусов, днем прогнозируется −1…-3 градуса. Мороз ослабит свою хватку к четвергу. 11 января в городе потеплеет до +4.