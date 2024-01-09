Дороги покрылись коркой льда, на улицах растут сугробы: Последствия снегопада в Краснодаре 9 января

За очистку и обработку тротуаров около многоквартирных домов отвечает управляющая компания. Она обязана проводить работы в зимний период. Если этого не происходит, можно позвонить по нескольким номерам: на горячую линию управления по жилищным вопросам — 8 (861) 218−92−70 , в ЕДДС — 050 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.