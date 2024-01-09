Новые рейсы появились в расписании аэропорта Курумоч в январе 2024 года

В расписании аэропорта Курумоч появились новые рейсы. Теперь жители Самарской области смогут напрямую летать в Махачкалу, Челябинск, Новый Уренгой и Волгоград. Полеты выполняет авиакомпания Red Wings.
Так, с 1 января 2024 года самолеты начали летать по маршруту Самара — Махачкала. По этому направлению запланированы по два рейса в неделю: по вторникам и пятницам.
К середине января 2024 года авиакомпания начнет перевозить пассажиров в Челябинск, Новый Уренгой и Волгоград. Будут задействованы комфортабельные лайнеры SuperJet 100. Поначалу в Челябинск самолеты будут летать только по пятницам, потом еще и по понедельникам. В Новый Уренгой сначала по четвергам, затем и по вторникам, в Волгоград — по понедельникам.