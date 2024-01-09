Новые рейсы появились в расписании аэропорта Курумоч в январе 2024 года

К середине января 2024 года авиакомпания начнет перевозить пассажиров в Челябинск, Новый Уренгой и Волгоград. Будут задействованы комфортабельные лайнеры SuperJet 100. Поначалу в Челябинск самолеты будут летать только по пятницам, потом еще и по понедельникам. В Новый Уренгой сначала по четвергам, затем и по вторникам, в Волгоград — по понедельникам.