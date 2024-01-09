В Кемерове 12-летний подросток на машине наехал на женщину во дворе

Мальчик ехал на автомобиле «Субару Форестер» и не справился с управлением. Полицейские выяснили, что машина принадлежит дяде несовершеннолетнего. В отношении владельца они составили административный протокол по статье 12.7 КоАП, которая предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей. Родителей ребёнка тоже привлекли к административной ответственности.