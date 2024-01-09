В Кемерове 12-летний подросток на машине наехал на женщину во дворе

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции Кузбасса, кемеровский 12-летний подросток наехал во дворе на 49-летнюю женщину. Она получила черепно-мозговую травму.
Мальчик ехал на автомобиле «Субару Форестер» и не справился с управлением. Полицейские выяснили, что машина принадлежит дяде несовершеннолетнего. В отношении владельца они составили административный протокол по статье 12.7 КоАП, которая предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей. Родителей ребёнка тоже привлекли к административной ответственности.
А накануне в Беловском округе столкнулись восемь машин. Четыре ДТП произошло в 14 часов на 121 км дороги «Кемерово — Новокузнецк» с разницей в несколько минут.