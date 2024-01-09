Открыли Черлакскую переправу на юге Омской области

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Омской области. Грузоподъемность составляет пока 3 тонны, толщина льда — 37 см.
Дорогу закрывали в 29 декабря 2023 года из-за потепления. Сейчас в Омской области открыто семь из девяти ледовых переправ.
«Никольская» (Усть-Ишимский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Ишим — с. Никольск) — грузоподъемность 5 тонн; «Изюкская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — д. Александровка) — грузоподъемность 3 тонны; «Белоярская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — п. Белый Яр) — грузоподъемность 3 тонны; «Бородинская» (Тевризский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Тевриз — п. Бородинка) — грузоподъемность 3 тонны; «Знаменская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Знаменское — д. Качуково) — грузоподъемность 3 тонны; «Усть-Шишовская» (Знаменский МР, ледовая переправа соединяет с. Усть-Шиш — д. Тузаклы) — грузоподъемность 3 тонны; «Черлакская» переправа (Черлакский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Черлак — с. Нововаршавка).
Временно закрыта «Большереченская» (Большереченский МР, ледовая переправа соединяет р. п. Большеречье — р. п. Муромцево). Кроме того, по данным ведомства, готовится к открытию «Аксеновская» (Усть-Ишимский МР, соединяет п. Аксеново — с. Ярково).