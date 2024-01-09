Кто ответит за мороз? Почему в праздники замерзала Ленобласть

Жители Ленобласти долго будут вспоминать новогодние праздники-2024. Сразу в нескольких населённых пунктах пропало электричество, в результате тысячи людей отмечали праздники при свечах и с ледяными батареями. И ликвидировать все аварии энергетики быстро не смогли. Если в первые дни года температура воздуха составляла минус 17 градусов, то к Рождеству опустилась до минус 30.
Очень холодно!
Первые отключения электроэнергии в ряде населённых пунктов Ленобласти начались ещё до Нового года. Сначала жалобы оставляли жители Гатчинского района, которые сетовали на то, что 31 декабря не смогут ни приготовить горячий ужин, ни посмотреть «Голубой огонек». А с 1 января появились сотни сообщений из Всеволожского района. О перебоях с теплом и светом в соцсетях писали жители не только СНТ, но и коттеджных посёлков. Замерзали в Васкелове и Иннолове, не могли согреться в Керро и некоторых районах Ломоносовского, Приозерского и Кировского районов.
А в Выборгском и вовсе обнаружили тело насмерть замёрзшего капитана ВМФ в отставке Владислава Шевашкевича. Точная причина смерти ветерана пока неизвестна, но его родные уверены, что отсутствие отопления в его СНТ сыграло в гибели не последнюю роль.
Замерзали не только в частных домах, но и благоустроенных квартирах. А ещё жаловались (и на момент подготовки публикации продолжали жаловаться. — Прим. ред.) на то, что дозвониться до аварийной службы невозможно.
«Надеюсь, мы не откинем коньки в Сертолове из-за отсутствия отопления вторые сутки, — рассказывает местная жительница Анна. — В квартире полтора градуса тепла, если его можно так назвать. Это же нереально в такой мороз сидеть без отопления».
Вместе с отсутствием тепла добавилась и другая проблема — в частных домах «полетели» бойлеры, трубы и даже унитазы.
Энергетики довольно быстро назвали источник бед — выросшая нагрузка на сети. И рекомендовали снижать потребление электричества, например, отключить праздничные гирлянды и подсветку домов, а также бытовые приборы.
Существенную роль в ситуации сыграло и то, что после разрешения от власти официально «прописываться» на дачах множество жителей больших городов перебрались в дачные посёлки на ПМЖ. И пока зимы были тёплые, мощностей хватало, но стоило ударить морозам, как вся сеть начала «рваться». С другой стороны — а разве энергетики, зарабатывающие на поставках электричества населению, не обязаны были предусмотреть такой сценарий? Всё-таки Ленобласть это далеко не субтропики, и холодные зимы здесь всё ещё случаются.
Кого накажут?
Некоторые местные жители обещают, что просто так не оставят произошедшее, и готовы идти в прокуратуру, чтобы получить компенсацию и за появившуюся простуду, и за испорченную технику. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверок по фактам отсутствия коммунальных услуг в населённых пунктах 47-го региона. Власти Ленобласти пообещали, что выводы из случившегося сделают и в 2024 году начнут работы по разделению подстанций и линий, снабжающих населённые пункты и садоводческие товарищества.
«Комитет по ТЭК проанализировал ситуацию, которая в праздничные дни сложилась с электроснабжением. Компании Ленэнерго предложено при участии области начать работу по разделению подстанций и линий, снабжающих населённые пункты Ленобласти, от СНТ и ДНП. Это повысит надёжность электроснабжения постоянно проживающих в населённых пунктах жителей региона».
Но как будет решаться проблема с теплом и светом у жителей СНТ и дачных кооперативов? Ведь около 50% из них там живут постоянно, и это их единственное жильё.
Также компании Ленэнерго предложено провести анализ реально используемой мощности СНТ и КП, которая отличается от документально оформленной для выставления штрафов за потребление неоформленной мощности. Главное, чтобы в конечном итоге за отсутствие тепла в дачных посёлках не наказали самих жителей этих посёлков.
Комментарий.
«Наибольшее количество обращений поступает от СНТ и ИЖС, — отметили в “Россети Ленэнерго”. — Электроснабжение населённых пунктов, находящихся в зоне нашего обслуживания, осуществляется от трансформаторного оборудования. Оно устанавливается в соответствии с объёмом энергопотребления, заявленного жителями. Но из-за низких температур жители начали активно пользоваться климатическим оборудованием, существенно превышая заявленную мощность».