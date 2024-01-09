Кто ответит за мороз? Почему в праздники замерзала Ленобласть

Существенную роль в ситуации сыграло и то, что после разрешения от власти официально «прописываться» на дачах множество жителей больших городов перебрались в дачные посёлки на ПМЖ. И пока зимы были тёплые, мощностей хватало, но стоило ударить морозам, как вся сеть начала «рваться». С другой стороны — а разве энергетики, зарабатывающие на поставках электричества населению, не обязаны были предусмотреть такой сценарий? Всё-таки Ленобласть это далеко не субтропики, и холодные зимы здесь всё ещё случаются.