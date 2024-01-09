Лебеди вместо Европы прилетели в Ленобласть. Фотографии завораживают

Пока в Вуоксе плавают около 20 птиц, но есть вероятность, что с усилением морозов их станет больше. Более 10 лет назад здесь осталась зимовать первая пара, а на следующую зиму — видимо, они же с потомством. Потом к ним присоединились ещё несколько семей. В итоге в 2019 году в Приозерске зимовали 28 птиц, а в прошлом — более 50. «На перекатах Вуоксы они активно кормятся. Здесь же и ночуют», — рассказывает Павел Глазков.