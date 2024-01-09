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Как отдыхаем на 8 Марта в 2024 году

Производственный календарь на март с выходными днями в честь Международного женского дня. Посмотрите, как отдыхаем на 8 Марта в 2024 году в честь праздника в России.
Мечты
Источник: Freepik

Начало календарной весны порадует удлиненными выходными в честь Международного женского дня. Узнайте из этой статьи, как и почему страна отдыхает 8 Марта в 2024 году.

Производственный календарь

В официальном производственном календаре (также его называют табельным) содержится информация обо всех рабочих, нерабочих и праздничных днях в году. Его используют для расчета выплат по больничному листу или при составлении графика отпусков.

календарь
Источник: VK

Как отдыхаем в марте

В соответствии с утвержденным властями производственным календарем на 2024 год, опубликованном на сайте Государственной думы РФ, в первую неделю марта россияне будут отдыхать три дня подряд: в пятницу, субботу и воскресенье, то есть с 8 по 10-е. А четверг, 7-е марта, станет сокращенным трудовым днем. Всего в первом весеннем месяце насчитывается 20 рабочих дней и 11 выходных, включая Международный женский день.

Почему мы отдыхаем на 8 Марта

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еда

Праздник появился в результате борьбы женщин за свои права и улучшение условий труда. В 1908 году именно 8-го марта более десятка тысяч жительниц Нью-Йорка вышли на демонстрацию с требованиями сократить рабочий день, повысить зарплату и дать право голоса на выборах.

В 1910 году в Копенгагене состоялась вторая Международная конференция трудящихся женщин, на которой немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить женский день по всему миру. Идею безоговорочно поддержали, но конкретной даты так и не было. Митинги трудящихся проходили во многих странах в разные дни марта.

В феврале 1917 года в Российской империи грянула революция: 23-го числа (8-го марта по григорианскому календарю) более 100 тысяч работниц заводов и фабрик вышли на улицы Петрограда, требуя решить вопрос с поставками хлеба и вернуть мужей и сыновей с затянувшейся войны. Это подтолкнуло революционеров к активным действиям, приведшим к падению монархии. Уже летом 1917-го все российские женщины старше 21 года получили право голосовать на выборах, опередив в этом на год британок и на три года американок.

В 1921-м году II Коммунистическая женская конференция постановила, что Международный женский день следует отмечать именно 8 марта, в память о демонстрации в Петрограде. С 1966 года в СССР праздник стал официальным выходным днем. На международном уровне он был установлен резолюцией ООН в 1975 году.

Источник: Freepik

Кто и как празднует Международный женский день

Праздник отмечают не только в России, но и в других стран. А в 27 государствах этот день является официальным выходным.

Куба

Международный женский день на острове отмечают широко и ярко. На главных городских площадях устраивают концерты и фестивали, люди выходят из домов целыми семьями, чтобы поздравить друг друга и потанцевать. В преддверии праздника на Кубе проходит Конгресс Федерации кубинских женщин, на котором обсуждают экономические и политические вопросы, но в день праздника серьезность и официоз отодвигаются на второй план.

Франция

8 Марта здесь не потерял изначального смысла — борьба женщин за свои права. В этот день во Франции проходят митинги, собрания и другие мероприятия активисток, посвященные проблемам гендерного неравенства и улучшения положения женщин в обществе.

Северная Корея

С 2013 года 8 Марта в этой стране — выходной день. В городах проходят праздники с милитаристским уклоном в соответствии с политикой приоритета армии. Поэтому северокорейских женщин призывают проявлять воинственный дух в построении державы.

Китай

Юные китаянки отмечают свой праздник 7 марта, а 8-го числа в Поднебесной принято поздравлять матерей и замужних женщин. Любимым женам и мамам дарят цветы в горшках и скромные презенты. Китайцы также стараются оградить прекрасную половину в этот день от любых домашних и рабочих хлопот.

Вьетнам

Во Вьетнаме женский день отмечают, скорее, серьезно, чем весело. Дело в том, что этот праздник совпал с днем памяти сестер Чынг, которые несколько веков назад смогли поднять масштабное восстание и освободить от китайских солдат 65 городов. Когда сестер окружили, они решили не сдаваться в плен врагу и бросились в быструю реку. Во Вьетнаме их считают национальными героинями, в их честь проводятся демонстрации, а мужчины дарят женщинам розы и высказывают свое уважение.

Польша

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После распада СССР Международный женский день в Польше больше не выходной. Но в остальном сохранились традиции празднования, схожие с российскими: дамам всех возрастов преподносят цветы и небольшие подарки. Проходят тематические мероприятия.

Мадагаскар

Женщины организуют демонстрации, для них этот день является выходным, правда, без цветов и подарков. А вот мужчины целый день трудятся в стандартном режиме.

Интересные факты о 8 Марта

Вот несколько любопытных фактов, связанных с праздником.

23 февраля по старому стилю совпадает с 8 марта по новомуИнтересное совпадение из-за разницы календарей. В 1918 году РСФСР перешла на григорианское летоисчисление, которое было принято в большинстве стран мира. Появилось понятие «старый стиль», то есть дата по юлианскому календарю
Международный мужской день
Мужская версия Международного женского дня. Праздник отмечается 19 ноября. Он не является выходным, но призван привлечь внимание к гендерному неравенству, роли мужчины в семье и к здоровью представителей  сильного пола
Женский день в Древнем РимеВ Древнем Риме один раз в году мужчины старались освободить рабынь от любых трудов, а своих жен порадовать небольшими подарками
Поздравление на ЛунеВ 1971 году женщины всего мира получили самую большую «открытку»: советский «Луноход-1» нарисовал на поверхности спутника Земли гигантскую восьмерку.

Вопросы и ответы

Собрали ответы на самые популярные вопросы о 8 Марта.

Какие праздники ждут россиян после 8 Марта?

Уже в следующем месяце после мартовского праздника россиян ждут длинные выходные в связи с Днем Весны и Труда и Днем Победы: нерабочими будут 28, 29, 30 апреля, 1 мая, а также 9 и 10 мая.

12 июня в стране будут отмечать День России, а следующий праздничный день по производственному календарю наступит лишь 4 ноября — День народного единства.

Стоит ли брать отпуск в марте 2024 года?

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Источник: Freepik

Когда перед вами стоит вопрос о выборе месяца для отпуска, все должно зависеть от того, какие цели вы преследуете. Если вы намерены минимизировать потери в заработной плате, то лучше выбирать месяц, в котором нет праздничных выходных. Но и март в целом подойдет, так как в этом месяце много рабочих дней. Если вы хотите отдохнуть как можно дольше, то есть смысл взять отпуск в мае, сразу после длинных праздников.

Как оплачивается работа в праздничные дни?

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель должен оплачивать работу в праздничный день либо в двойном размере, либо в одинарном, но с предоставлением сотруднику выходного дня. Отгул берется по согласованию с работодателем.

Автор: Илья Водянов.

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