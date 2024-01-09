Как отдыхаем на 8 Марта в 2024 году

Когда перед вами стоит вопрос о выборе месяца для отпуска, все должно зависеть от того, какие цели вы преследуете. Если вы намерены минимизировать потери в заработной плате, то лучше выбирать месяц, в котором нет праздничных выходных. Но и март в целом подойдет, так как в этом месяце много рабочих дней. Если вы хотите отдохнуть как можно дольше, то есть смысл взять отпуск в мае, сразу после длинных праздников.