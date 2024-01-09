Как отдыхаем на 8 Марта в 2024 году

Начало календарной весны порадует удлиненными выходными в честь Международного женского дня. Узнайте из этой статьи, как и почему страна отдыхает 8 Марта в 2024 году.
Производственный календарь
В официальном производственном календаре (также его называют табельным) содержится информация обо всех рабочих, нерабочих и праздничных днях в году. Его используют для расчета выплат по больничному листу или при составлении графика отпусков.
Как отдыхаем в марте
В соответствии с утвержденным властями производственным календарем на 2024 год, опубликованном на сайте Государственной думы РФ, в первую неделю марта россияне будут отдыхать три дня подряд: в пятницу, субботу и воскресенье, то есть с 8 по 10-е. А четверг, 7-е марта, станет сокращенным трудовым днем. Всего в первом весеннем месяце насчитывается 20 рабочих дней и 11 выходных, включая Международный женский день.
Почему мы отдыхаем на 8 Марта
Праздник появился в результате борьбы женщин за свои права и улучшение условий труда. В 1908 году именно 8-го марта более десятка тысяч жительниц Нью-Йорка вышли на демонстрацию с требованиями сократить рабочий день, повысить зарплату и дать право голоса на выборах.
В 1910 году в Копенгагене состоялась вторая Международная конференция трудящихся женщин, на которой немецкая коммунистка Клара Цеткин предложила учредить женский день по всему миру. Идею безоговорочно поддержали, но конкретной даты так и не было. Митинги трудящихся проходили во многих странах в разные дни марта.
В феврале 1917 года в Российской империи грянула революция: 23-го числа (8-го марта по григорианскому календарю) более 100 тысяч работниц заводов и фабрик вышли на улицы Петрограда, требуя решить вопрос с поставками хлеба и вернуть мужей и сыновей с затянувшейся войны. Это подтолкнуло революционеров к активным действиям, приведшим к падению монархии. Уже летом 1917-го все российские женщины старше 21 года получили право голосовать на выборах, опередив в этом на год британок и на три года американок.
В 1921-м году II Коммунистическая женская конференция постановила, что Международный женский день следует отмечать именно 8 марта, в память о демонстрации в Петрограде. С 1966 года в СССР праздник стал официальным выходным днем. На международном уровне он был установлен резолюцией ООН в 1975 году.
Кто и как празднует Международный женский день
Праздник отмечают не только в России, но и в других стран. А в 27 государствах этот день является официальным выходным.
Куба
Международный женский день на острове отмечают широко и ярко. На главных городских площадях устраивают концерты и фестивали, люди выходят из домов целыми семьями, чтобы поздравить друг друга и потанцевать. В преддверии праздника на Кубе проходит Конгресс Федерации кубинских женщин, на котором обсуждают экономические и политические вопросы, но в день праздника серьезность и официоз отодвигаются на второй план.
Франция
8 Марта здесь не потерял изначального смысла — борьба женщин за свои права. В этот день во Франции проходят митинги, собрания и другие мероприятия активисток, посвященные проблемам гендерного неравенства и улучшения положения женщин в обществе.
Северная Корея
С 2013 года 8 Марта в этой стране — выходной день. В городах проходят праздники с милитаристским уклоном в соответствии с политикой приоритета армии. Поэтому северокорейских женщин призывают проявлять воинственный дух в построении державы.
Китай
Юные китаянки отмечают свой праздник 7 марта, а 8-го числа в Поднебесной принято поздравлять матерей и замужних женщин. Любимым женам и мамам дарят цветы в горшках и скромные презенты. Китайцы также стараются оградить прекрасную половину в этот день от любых домашних и рабочих хлопот.
Вьетнам
Во Вьетнаме женский день отмечают, скорее, серьезно, чем весело. Дело в том, что этот праздник совпал с днем памяти сестер Чынг, которые несколько веков назад смогли поднять масштабное восстание и освободить от китайских солдат 65 городов. Когда сестер окружили, они решили не сдаваться в плен врагу и бросились в быструю реку. Во Вьетнаме их считают национальными героинями, в их честь проводятся демонстрации, а мужчины дарят женщинам розы и высказывают свое уважение.
Польша
После распада СССР Международный женский день в Польше больше не выходной. Но в остальном сохранились традиции празднования, схожие с российскими: дамам всех возрастов преподносят цветы и небольшие подарки. Проходят тематические мероприятия.
Мадагаскар
Женщины организуют демонстрации, для них этот день является выходным, правда, без цветов и подарков. А вот мужчины целый день трудятся в стандартном режиме.
Интересные факты о 8 Марта
Вот несколько любопытных фактов, связанных с праздником.
|23 февраля по старому стилю совпадает с 8 марта по новому
|Интересное совпадение из-за разницы календарей. В 1918 году РСФСР перешла на григорианское летоисчисление, которое было принято в большинстве стран мира. Появилось понятие «старый стиль», то есть дата по юлианскому календарю
|Международный мужской день
|Женский день в Древнем Риме
|В Древнем Риме один раз в году мужчины старались освободить рабынь от любых трудов, а своих жен порадовать небольшими подарками
|Поздравление на Луне
|В 1971 году женщины всего мира получили самую большую «открытку»: советский «Луноход-1» нарисовал на поверхности спутника Земли гигантскую восьмерку.
Вопросы и ответы
Собрали ответы на самые популярные вопросы о 8 Марта.
Какие праздники ждут россиян после 8 Марта?
Уже в следующем месяце после мартовского праздника россиян ждут длинные выходные в связи с Днем Весны и Труда и Днем Победы: нерабочими будут 28, 29, 30 апреля, 1 мая, а также 9 и 10 мая.
12 июня в стране будут отмечать День России, а следующий праздничный день по производственному календарю наступит лишь 4 ноября — День народного единства.
Стоит ли брать отпуск в марте 2024 года?
Когда перед вами стоит вопрос о выборе месяца для отпуска, все должно зависеть от того, какие цели вы преследуете. Если вы намерены минимизировать потери в заработной плате, то лучше выбирать месяц, в котором нет праздничных выходных. Но и март в целом подойдет, так как в этом месяце много рабочих дней. Если вы хотите отдохнуть как можно дольше, то есть смысл взять отпуск в мае, сразу после длинных праздников.
Как оплачивается работа в праздничные дни?
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, работодатель должен оплачивать работу в праздничный день либо в двойном размере, либо в одинарном, но с предоставлением сотруднику выходного дня. Отгул берется по согласованию с работодателем.
Автор: Илья Водянов.