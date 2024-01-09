Кабмин приравнял алкогольное мороженое к спиртному, запретив его продажу детям

Однако существует список товаров-исключений: они не считаются алкоголем, хотя в них содержится спирт. Раньше в этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты, щербеты, смеси для их приготовления и сладкий пищевой лед. Теперь они исключены из списка.