Вечерний @Калининград: газовые перспективы, перинатальная профанация и беззаконный тариф

Ко времени «ч» — началу года — новые «газовые» договоры в Калининградской области смогли заключить меньше половины осчастливленных этой необходимостью. А именно, 238 тысяч обладателей жилья. Предугадать это было нетрудно, учитывая, что за дело взялись профессионалы. Областные власти, с одной стороны, полностью провалили информационную кампанию. С другой — им всячески помогал свежеиспеченный монополист — «Калининградгазификация». Сделавшая все для того, чтобы прорваться через бюрократические баррикады к зиме смогли единицы. Лишь в декабре в чью-то голову пришла «публичная оферта» — и оказалось, что процесс можно упростить до пары кликов мышкой. Тем, кто не успел, волноваться из-за угрозы штрафов не стоит по крайней мере до 17 марта. А там уж как повезет. К другим, чуть более перспективным, новостям вторника.