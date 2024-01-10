Пассажиров задержанного в Забайкалье поезда привезли в Хабаровск самолётом

Благодаря пересадке на самолет, время в пути для пассажиров поезда сократилось примерно на сутки, — следует из сообщения Росавиации. Отметим, что время полёта из Читы в Хабаровск составляет 2 часа 35 минут. Таким образом пассажиры поездов уже в первом часу ночи 10 января добрались до Хабаровска.



Напомним, что в понедельник, 8 января, в 19:17 МСК на перегоне Бушулей — Алеур Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда, что привело к задержке ряда пассажирских поездов.



На данный момент открыто движение по одному пути перегона Алеур — Бушулей, первый поезд пошёл по восстановленному пути 10 января в 01:45 местного времени. Железнодорожники на данный момент восстанавливают движение по второму пути.