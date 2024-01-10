Пассажиров задержанного в Забайкалье поезда привезли в Хабаровск самолётом

Для доставки пассажиров задержанных в Забайкалье из-за аварии поездов № 2 «Москва — Владивосток» и № 392 «Чита — Благовещенск» Росавиация организовала два чартерных авиарейса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». — Рейс 8263 «Чита — Благовещенск» авиакомпании «Ангара», самолет Ан-24, вылетел 9 января в 12:51 по Московскому времени с 36 пассажирами на борту. Рейс 6602 «Чита-Хабаровск» авиакомпании «Россия», самолет Суперджет 100, вылетел в 14:46 МСК с 96 пассажирами на борту.
Благодаря пересадке на самолет, время в пути для пассажиров поезда сократилось примерно на сутки, — следует из сообщения Росавиации. Отметим, что время полёта из Читы в Хабаровск составляет 2 часа 35 минут. Таким образом пассажиры поездов уже в первом часу ночи 10 января добрались до Хабаровска.
Напомним, что в понедельник, 8 января, в 19:17 МСК на перегоне Бушулей — Алеур Забайкальской железной дороги произошел сход 14 вагонов грузового поезда, что привело к задержке ряда пассажирских поездов.
На данный момент открыто движение по одному пути перегона Алеур — Бушулей, первый поезд пошёл по восстановленному пути 10 января в 01:45 местного времени. Железнодорожники на данный момент восстанавливают движение по второму пути.