В магазинах могут появиться социальные полки с бесплатной едой

Данные Росстата указывают на то, что больше трети продуктов в стране превращаются в отходы, причем наибольший объем отходов приходится на зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Тиар-центр оценивает, что если бы все выбрасываемые продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек, сообщают Известия. В связи с этим авторы законопроекта предложили создать бесплатные полки для пенсионеров и социально незащищенных граждан.
Однако представители бизнеса могут быть не заинтересованы в участии в данной инициативе, и поэтому авторы предлагают внести также поправки в налоговый кодекс, увеличивая лимиты расходов, направляемых на благотворительность, с 1 до 5% от выручки. Как считают инициаторы данного законопроекта, бизнесу, который будет участвовать в такой деятельности постоянно, необходимо предоставить налоговые льготы.