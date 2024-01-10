В магазинах могут появиться социальные полки с бесплатной едой

Данные Росстата указывают на то, что больше трети продуктов в стране превращаются в отходы, причем наибольший объем отходов приходится на зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Тиар-центр оценивает, что если бы все выбрасываемые продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек, сообщают Известия. В связи с этим авторы законопроекта предложили создать бесплатные полки для пенсионеров и социально незащищенных граждан.