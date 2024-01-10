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В магазинах могут появиться социальные полки с бесплатной едой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С целью оказания поддержки пенсионерам и социально незащищенным гражданам, планируется внести в Госдуму законопроект, предлагающий создать бесплатные полки с продуктами, у которых истекает срок годности.
Источник: НИА Красноярск

Данные Росстата указывают на то, что больше трети продуктов в стране превращаются в отходы, причем наибольший объем отходов приходится на зерновые продукты, молочные продукты и овощи. Тиар-центр оценивает, что если бы все выбрасываемые продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек, сообщают Известия. В связи с этим авторы законопроекта предложили создать бесплатные полки для пенсионеров и социально незащищенных граждан.

Однако представители бизнеса могут быть не заинтересованы в участии в данной инициативе, и поэтому авторы предлагают внести также поправки в налоговый кодекс, увеличивая лимиты расходов, направляемых на благотворительность, с 1 до 5% от выручки. Как считают инициаторы данного законопроекта, бизнесу, который будет участвовать в такой деятельности постоянно, необходимо предоставить налоговые льготы.

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