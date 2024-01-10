На новокузнецком мехзаводе повторно за нарушения приостановили два крана

Так, руководители мехзавода не исправили нарушения в полном объёме. Выяснилось, что опасный производственный объект, в составе которого использовали краны, не зарегистрирован в госреестре. Также на него нет паспортов и руководства (инструкция) по эксплуатации. Сотрудники, которые управляли кранами, не имели удостоверений на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности.