На новокузнецком мехзаводе повторно за нарушения приостановили два крана

Как сообщают сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора, суд повторно приостановил два мостовых крана грузоподъёмностью 5 и 10 тонн на Новокузнецком механическом заводе. Правоохранители ограничили их работу на 90 суток.
Так, руководители мехзавода не исправили нарушения в полном объёме. Выяснилось, что опасный производственный объект, в составе которого использовали краны, не зарегистрирован в госреестре. Также на него нет паспортов и руководства (инструкция) по эксплуатации. Сотрудники, которые управляли кранами, не имели удостоверений на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности.
С учётом нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, инспекторы составили в отношении юридического лица протокол о временном запрете деятельности и об административном правонарушении.