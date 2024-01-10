Гололед и до +2°С ожидается в Беларуси в среду

В Гродно и Витебске температура поднимется до 0.. +2°С. В Гродно существенных осадков не ожидается — их вероятность составляет всего 10−15%, а в Витебске с вероятностью 80−90% пройдет снег или мокрый снег. Синоптики также обещают слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедицу.