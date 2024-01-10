Гололед и до +2°С ожидается в Беларуси в среду

В целом в Беларуси будет преобладать облачная погода, днем во многих районах возможны небольшие осадки в виде снега или мокрого снега. Местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с.
Температура воздуха максимальная днем от −3°С до +2°С.
Из-за погодных условий на среду объявлен желтый уровень опасности.
По данным МЧС, возможны такие факторы опасности, как затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения ДТП, риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
Холоднее всего в среду будет в Бресте: от −1°С до −3°С и без существенных осадков — их вероятность составляет всего 10−15%. Возможен слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
В Минске и Гомеле термометры покажут от −1°С до +1°С. Синоптики прогнозируют небольшие осадки: снег, мокрый снег. В столице вероятность их выпадения составляет 80−90%, в Гомеле — 70−80%. Слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица.
Немного теплее в Могилеве, где ожидается 0.. +1°С и небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Вероятность их выпадения — 80−90%. Также ожидается слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица.
В Гродно и Витебске температура поднимется до 0.. +2°С. В Гродно существенных осадков не ожидается — их вероятность составляет всего 10−15%, а в Витебске с вероятностью 80−90% пройдет снег или мокрый снег. Синоптики также обещают слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедицу.