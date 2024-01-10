В Москве из-за снегопада жителям рекомендуют пользоваться городским транспортом

«В городе снегопад — рекомендуем сегодня использовать городской транспорт для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе местами будет идти снег», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Несмотря на снегопад, городской транспорт работает штатно, власти города просят в течение дня использовать для передвижения МЦК, МЦД и метро, а также наземный городской транспорт, который поможет сэкономить время в пути. Кроме того, водителям рекомендуется быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
«За движением в городе круглосуточно следят ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД», — добавили в департаменте. Кроме того, на МКАД большегрузам помогают дополнительные экипажи на грузовых автомобилях на базе «Камаза».