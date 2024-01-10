В Москве из-за снегопада жителям рекомендуют пользоваться городским транспортом

Несмотря на снегопад, городской транспорт работает штатно, власти города просят в течение дня использовать для передвижения МЦК, МЦД и метро, а также наземный городской транспорт, который поможет сэкономить время в пути. Кроме того, водителям рекомендуется быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.