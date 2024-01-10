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В Москве из-за снегопада жителям рекомендуют пользоваться городским транспортом

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендуют жителям столицы использовать городской транспорт для поездок по городу из-за снегопада. Об этом сообщает столичный департамент транспорта со ссылкой на городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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Источник: РИА "Новости"

«В городе снегопад — рекомендуем сегодня использовать городской транспорт для поездок по городу. По прогнозам синоптиков, в течение дня в городе местами будет идти снег», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Несмотря на снегопад, городской транспорт работает штатно, власти города просят в течение дня использовать для передвижения МЦК, МЦД и метро, а также наземный городской транспорт, который поможет сэкономить время в пути. Кроме того, водителям рекомендуется быть особенно аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

«За движением в городе круглосуточно следят ситуационный центр и 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД», — добавили в департаменте. Кроме того, на МКАД большегрузам помогают дополнительные экипажи на грузовых автомобилях на базе «Камаза».