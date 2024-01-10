В Минздраве Башкирии назвали причину отсутствия вакцины от ветрянки

Стала известна причина отсутствия вакцины от ветряной оспы в Башкирии. Как рассказали «КП-Уфа» в региональном минздраве, препарата нет у самого производителя.
— До конца первого квартала вакцина отсутствует у производителя, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что последний аукцион был проведен в декабря 2023 года, однако на заявку никто не откликнулся.
Стоит отметить, что в запасах у частных клиник (прививка от ветрянки не входит в национальный календарь и не является бесплатной) препарата тоже нет. Обзвон медучреждений показал, что вакцины в клиниках нет почти год.
Добавим, что перебои с поставками вакцины наблюдаются по всей стране. Как сообщает федеральный Роспотребнадзор, с января по май 2023 года заболеваемость ветрянкой выросла на 22%, до 423 тысяч случаев.