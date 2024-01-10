В волгоградских магазинах могут появиться полки с бесплатной едой

В России предложили обязать магазины создать социальные полки. На них разместят продукты с истекающим сроком годности. Для пенсионеров они будут бесплатными.
Торговые сети и магазины собираются обязать создавать социальные полки. Покупатели увидят на них продукты, у которых срок годности подходит к концу. Для пенсионеров и социально незащищенных граждан такие товары будут бесплатны. Об инициативе сообщил телеграм-канал IZ.ru.
Ранее в Минпромторге поддержали предложение о бесплатной раздаче еды с истекающим сроком годности. Однако в министерстве отметили, что необходимо внимательнее изучить все детали инициативы.
Предприниматели готовы открыть социальные полки. При этом они считают, что такие нововведения в магазинах должны быть добровольными, а не обязательными.