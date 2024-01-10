В волгоградских магазинах могут появиться полки с бесплатной едой

Торговые сети и магазины собираются обязать создавать социальные полки. Покупатели увидят на них продукты, у которых срок годности подходит к концу. Для пенсионеров и социально незащищенных граждан такие товары будут бесплатны. Об инициативе сообщил телеграм-канал IZ.ru.