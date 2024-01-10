МИД Беларуси опубликовал рекомендации в связи с ситуацией в Эквадоре

Белорусские дипломаты рекомендуют гражданам республики, которые сейчас находятся в Эквадоре, строго следовать указаниям местных властей.
«Напоминаем, что ближайшая белорусская дипмиссия находится в Колумбии. Телефон для связи: +57 (314) 211−7551», — рассказали корреспонденту Sputnik в МИД Беларуси. Что происходит в Эквадоре.
Ранее стало известно, что президент Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайной ситуации в Эквадоре. Кризис в латиноамериканской стране спровоцировал побег лидера одной из банд из тюрьмы.
Власти латиноамериканской страны пытались разрешить ситуацию при помощи армии, но это вызвало еще большую эскалацию не только в пенитенциарной системе страны, но и на улицах городов.
Президент латиноамериканской страны сегодня охарактеризовал происходящее как внутренний вооруженный конфликт и приказал военным ликвидировать банды.
Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо провел заседание совета безопасности, на котором было принято решение признать банды военными целями, с которыми невозможно вести переговоры.