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МИД Беларуси опубликовал рекомендации в связи с ситуацией в Эквадоре

МИНСК, 10 янв — Sputnik. МИД Беларуси в связи с ухудшением криминогенной обстановки и объявлением властями Эквадора чрезвычайного положения настоятельно рекомендует воздержаться от посещения данной страны до урегулирования ситуации, сообщили Sputnik в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
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Источник: Reuters

Белорусские дипломаты рекомендуют гражданам республики, которые сейчас находятся в Эквадоре, строго следовать указаниям местных властей.

«Напоминаем, что ближайшая белорусская дипмиссия находится в Колумбии. Телефон для связи: +57 (314) 211−7551», — рассказали корреспонденту Sputnik в МИД Беларуси. Что происходит в Эквадоре.

Ранее стало известно, что президент Даниэль Нобоа ввел режим чрезвычайной ситуации в Эквадоре. Кризис в латиноамериканской стране спровоцировал побег лидера одной из банд из тюрьмы.

Власти латиноамериканской страны пытались разрешить ситуацию при помощи армии, но это вызвало еще большую эскалацию не только в пенитенциарной системе страны, но и на улицах городов.

Президент латиноамериканской страны сегодня охарактеризовал происходящее как внутренний вооруженный конфликт и приказал военным ликвидировать банды.

Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо провел заседание совета безопасности, на котором было принято решение признать банды военными целями, с которыми невозможно вести переговоры.

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