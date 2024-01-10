В МЧС предупредили новосибирцев об опасности из-за температурных качелей

— В ближайшие дни температура в регионе будет колебаться от −1 до −21 градуса. Также в НСО прогнозируют осадки в виде мокрого снега и усиление ветра. При такой погоде крайне высок риск падения с крыш сосулек, льда и снега, — говорится в предупреждении ГУ МЧС по Новосибирской области.