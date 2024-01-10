В МЧС предупредили новосибирцев об опасности из-за температурных качелей

Жителей Новосибирской области предупредили об опасности из-за температурных качелей. В ближайшие дни в регионе ожидаются резкие перепады температур. Они поспособствуют образованию и падению наледи с крыш. Жителей региона призывают быть предельно осторожными рядом со зданиями.
— В ближайшие дни температура в регионе будет колебаться от −1 до −21 градуса. Также в НСО прогнозируют осадки в виде мокрого снега и усиление ветра. При такой погоде крайне высок риск падения с крыш сосулек, льда и снега, — говорится в предупреждении ГУ МЧС по Новосибирской области.
Владельцев зданий призвали своевременно очищать крыши от снега и наледи, чтобы избежать происшествий. А пешеходам нужно внимательно осматривать навесы и козырьки, чтобы не пострадать. Автовладельцам необходимо парковать машины вдали от скатов крыш. Не нужно игнорировать предупреждающие о сходе снега таблички.