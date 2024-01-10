На развитие пяти приморских городов будет направлено 1,46 трлн рублей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития дальневосточных 16 городов, среди которых из Приморья присутствуют Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка и Уссурийск, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу КРДВ. Общий объем средств, который собираются направить на эти цели превышает 1,46 трлн рублей. Как именно государство и бизнес будут обновлять города и агломерации?
Владивостокская агломерация
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации включает 134 мероприятия по развитию коммунальной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры на общую сумму 1,2 трлн рублей.
Концепция развития Владивостока предусматривает его становление как российского научного, финансового и логистического центра в Азиатском регионе. Одно из ключевых направлений развития экономики города Владивостока — развитие научного кластера. В 2028 году заработает установка «мегасаенс» Курчатовского института на базе ДВФУ.
Продолжится развитие прибрежных территорий. До 2029 года в несколько этапов планируется проведение мероприятий по благоустройству набережной Амурского залива, что позволит оформить морской фасад города вдоль Амурского залива и у пролива Босфор Восточный протяженностью порядка 10 км. Реализация проекта начнется уже в 2024 году — будут осуществлены работы второго этапа благоустройства территории Спортивной набережной.
Владивостокский морской торговый порт лидирует по контейнерообороту в России. На его базе будет создан Восточный транспортно-логистический узел для развития контейнерного транзита через Северный морской путь. Плановая мощность — порядка 1,6 млн TEU в год.
В плане предусмотрены мероприятия по развитию коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры города Артема, созданию комфортной городской среды. Здесь уже идет строительство двухэтажного детского сада на 230 мест в микрорайоне Глобус-2 с игровыми комнатами, актовыми и спортивными залами. В селе Кневичи идет строительство Центра культурного развития. Один из амбициозных и долгожданных горожанами проектов — это благоустройство рекреационной зоны русла реки Озерные Ключи. В 2024 году планируется продолжить работы по благоустройству рекреационной зоны, выполнить работы по восстановлению каскада прудов, а также построить пешеходный мост, соединяющий территорию Взрослого парка и пляжную зону. Также запланирована реконструкция водопроводной системы для повышения ее пропускной способности, подключения новых потребителей и повышения качества питьевой воды.
Большой Камень
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Большой Камень включает 77 мероприятий по развитию коммунальной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры на общую сумму 71,9 млрд рублей.
В основе плана — строительство крупных производственных объектов. Развитие высокотехнологичных производств на ТОР «Большой Камень» (Приморский металлургический завод, Промышленный парк «Большой Камень», судоверфь «Звезда») позволит привлечь в город высококвалифицированных специалистов, для которых создаются комфортные условия жизни, включая современную городскую среду.
Работа идет по 6 направлениям: жилая и общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, транспорт и мобильность, инженерная инфраструктура, рекреация и экология, туристическая инфраструктура.
К 2029 году будут построены два новых микрорайона на 10 тыс. человек общей площадью 376,5 тыс. кв. м. В 2024—2025 годах в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда» планируется завершить строительство парка культуры и отдыха по ул. Андреевская. Инициатива получила крупный федеральный грант по итогам II Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды — 150 млн рублей. Почти 40 тысяч человек ежедневно смогут пользоваться территорией парка. Также будет реконструирован стадион Южный в микрорайоне «Южная Лифляндия. В 2024 году планируется завершение капитального ремонта Дворца культуры “Звезда”, будет построен Центр культурного развития на 248 мест.
В 2024—2025 годах в Большом Камне планируется строительство сетей ливневой канализации, реконструкция очистных сооружений водоотведения и водоснабжения, строительство дорог.
Находка
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Находка включает 62 мероприятия по развитию коммунальной, социальной, транспортной и туристической инфраструктуры на общую сумму 37,8 млрд рублей.
В крупнейшем логистическом узле Дальнего Востока в 2024 году будут благоустроены новые общественные пространства — «Сквер в районе МЦК» и «Видовая площадка № 3», а также популярные места массового отдыха для жителей и гостей города. Будет продолжено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе ул. Дальней, ледово-спортивного комплекса в микрорайоне Врангель (строительство финансирует резидент свободного порта Владивосток АО «Восточный порт») и поликлиники в составе Находкинской городской больницы. Продолжатся работы по реконструкции трибун стадиона «Водник» на 3944 посадочных места. Кроме того, запланирован капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции спортивной школы «Приморец».
В Находке отремонтируют 13 общеобразовательных учреждений и 12 учреждений дошкольного образования, «Международный морской клуб», «Центр культуры» и детские библиотеки № 4 и № 15. В 2024—2025 годах будут построены 3 энергетических подстанции в районе ул. Перевальная, ул. Советская и ул. Пляжная для присоединения дополнительных потребителей.
Арсеньев
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Арсеньев включает 36 мероприятий по развитию коммунальной, социальной, транспортной и туристической инфраструктуры на общую сумму 33,1 млрд рублей.
Город будет развиваться как центр инновационной промышленности Приморья за счет модернизации предприятий, разработки и внедрения инноваций в авиационной промышленности на базе ОАО ААК «ПРОГРЕСС», создания частного технопарка на базе АО «Аскольд» с реализацией якорного проекта — строительства завода по производству тарного картона и созданию сопутствующих производств в рамках ТОР «Михайловский».
Значимой задачей для города является развитие туризма. Будет создан круглогодичный горнолыжный курорт «Арсеньев», в 2023 году инвестор приступил к выполнению строительных работ. В 2024 году начнется строительство крытого ледового катка. В 2025 году планируется приступить к созданию парка аттракционов.
Город авиастроителей обладает возможностями для формирования имиджевых туристических маршрутов «В Арсеньеве — небо рядом» с использованием площадок «Дальневосточного музея авиации», Арсеньевского авиаклуба, а также природно-исторического маршрута по следам экспедиции В. К. Арсеньева и мест съемок фильма «Дерсу Узала». Приоритетным направлением является проведение событийных мероприятий, фестивалей. Привлечение туристов в город положительно скажется на развитии малого бизнеса в сфере обслуживания и сервиса. Строительство рынка и ярмарочной площадки для реализации местной сельхозпродукции в г. Арсеньеве позволит местным производителям реализовывать продукцию жителям и гостям города. Благоустройство общественных пространств с учетом создания системы туристических маршрутов будет способствовать организации всесезонного отдыха жителей и привлечению туристов.
План развития Арсеньева большое внимание уделяет коммунальной инфраструктуре. Документ предусматривает капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Садовая — ул. Ломоносова и проведение работ по реконструкции электрической подстанции «Молодежная».
Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Уссурийска включает 64 мероприятия по развитию коммунальной, социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры на общую сумму 120,3 млрд рублей.
Уссурийск рассматривается как международный логистический хаб, площадка сотрудничества со странами АТР, научный и инновационный агропромышленный центр.
Особое внимание в плане уделено развитию сферы образования. В активно развивающемся микрорайоне «Междуречье» уже ведутся работы по строительству современной общеобразовательной школы по ул. Чичерина. Кроме того, у жителей этого микрорайона в скором будущем появится новый детский сад, расположенный на ул. Выгонной. В 2024 году планируется завершить реконструкцию школы № 4, здание которой является объектом культурного наследия регионального значения. Мероприятия по строительству и реконструкции образовательных учреждений позволят создать дополнительные учебные и рабочие места, предоставят школьникам возможность посещать различные кружки и секции, созданные на базе учебных заведений.
Долгосрочный план развития Уссурийска затронет и модернизацию коммунальной сферы. Для улучшения надежности теплоснабжения и улучшения экологической обстановки планируется строительство новых газовых котельных. Помимо этого, котельные, которые сегодня работают на угле, будут переводить на газовое топливо. В 2024 году появится новая котельная в поселке Тимирязевском. Благодаря этому возрастет количество потребителей услуг теплоснабжения. В плане предусмотрено строительство напорного канализационного коллектора по ул. Кушнира. Он повысит качество услуг водоотведения для жителей города, предотвратит загрязнение окружающей среды.
Отметим, что всего на Дальнем Востоке будет реализовано 22 плана комплексного развития городов и агломераций. Это 11 региональных центров, включая город Корсаков в составе Южно-Сахалинской агломерации, 10 городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, и 2 столицы БАМа. А именно: Петропавловск-Камчатский, Чита, Краснокаменск, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск, Корсаков, Тында, Северобайкальск, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Свободный, Белогорск, Владивосток, Артем, Большой Камень, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Биробиджан. В рамках реализации планов предусмотрено 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей.