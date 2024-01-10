На развитие пяти приморских городов будет направлено 1,46 трлн рублей

В плане предусмотрены мероприятия по развитию коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры города Артема, созданию комфортной городской среды. Здесь уже идет строительство двухэтажного детского сада на 230 мест в микрорайоне Глобус-2 с игровыми комнатами, актовыми и спортивными залами. В селе Кневичи идет строительство Центра культурного развития. Один из амбициозных и долгожданных горожанами проектов — это благоустройство рекреационной зоны русла реки Озерные Ключи. В 2024 году планируется продолжить работы по благоустройству рекреационной зоны, выполнить работы по восстановлению каскада прудов, а также построить пешеходный мост, соединяющий территорию Взрослого парка и пляжную зону. Также запланирована реконструкция водопроводной системы для повышения ее пропускной способности, подключения новых потребителей и повышения качества питьевой воды.