Мэрия Воронежа: на работу маршруток повлияла нехватка водителей

— Значительный отток кадров пришелся на период пандемии коронавируса. Тогда отрасль столкнулась с серьезным кризисом, из которого выходит и сейчас. В период пандемии доходы перевозчиков резко упали, также серьезно сократилось число водителей. В результате — из-за невозможности оплачивать лизинговые платежи за приобретенную ранее технику — перевозчики были вынуждены частично ее продать, поскольку она просто осуществляла отстой, — пояснили в управлении транспорта.