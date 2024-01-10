Мэрия Воронежа: на работу маршруток повлияла нехватка водителей

В управлении транспорта администрации Воронежа рассказали о проблемах в работе пассажирского транспорта. В мэрии указали, что на ситуацию, помимо прочего, влияет дефицит водительского состава. Сейчас на линии выходят до 950 единиц техники, тогда как ранее ежедневный выпуск составлял около 1100−1200 единиц. Пост опубликовали в среду, 10 января.
— Значительный отток кадров пришелся на период пандемии коронавируса. Тогда отрасль столкнулась с серьезным кризисом, из которого выходит и сейчас. В период пандемии доходы перевозчиков резко упали, также серьезно сократилось число водителей. В результате — из-за невозможности оплачивать лизинговые платежи за приобретенную ранее технику — перевозчики были вынуждены частично ее продать, поскольку она просто осуществляла отстой, — пояснили в управлении транспорта.
Предприятия вновь начали обновлять подвижный состав по мере выхода из пандемии. Учитывая текущую экономическую обстановку, речь идет о точечных поставках.
— Управлением транспорта оказывается консультативная помощь и ведется системная работа с частными перевозчиками по вопросу их участия в федеральных программах для приобретения техники на льготных условиях. В случае положительного рассмотрения заявок поставка техники большого и среднего класса может быть выполнена уже к концу года, — отметили в управлении транспорта.
Ранее в мэрии Воронежа сообщили о постепенной стабилизации выпуска маршрутных автобусов на линию после аномальных морозов. В среду, 10 декабря, по результатам оценки в утренний час пик недовыпуск составил около 2−3% от средних значений, тогда как накануне показатель был на уровне 10%.