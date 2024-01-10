«Надо готовиться не в декабре, а уже сегодня»: красноярский депутат рассказал, как решить проблему с уборкой снега

К уборке снега в городе надо привлекать частников. Таким мнением в эфире радио «Комсомольская Правда — Красноярск» (107,1 FM) поделился депутат горсовета Андрей Козиков. Он также рассказал, что на выходных в мэрии прошло несколько совещаний по поводу уборки города.
— Ответ всегда один: нам не хватает техники. Ни один здравомыслящий собственник не будет держать условных сто КаМАЗов, которые работают два месяца в году. К этому периоду надо готовиться, мы все понимаем, что у нас осадки. Давайте привлекать частный бизнес, брать их на подряды. Недавно еду по Гайдашовке и вижу, что два трактора стоят, ищут работы. Почему они не убирают городские улицы?
По мнению депутата, даже центральные улицы города почищены плохо.
— На основных магистралях еще можно поставить оценку удовлетворительно. Второстепенные дороги находятся в плохом состоянии. Не говоря про дворовые проезды и придомовые территории. Можно обвинять и управляющие компании, но на мой взгляд просто отсутствует взаимодействие.
Список улиц, на которые жаловались водители и пешеходы, даже перечислять бессмысленно. Их слишком много. Итого непонятно, как вообще расходуются средства на уборку снега, говорит Козиков.
— С моей точки зрения это выглядит непонятным еще и потому, что бюджет города стал на 10 миллиардов больше. Деньги идут, в том числе, на уборку снега. Все, что просила городская администрация, городской совет согласовал. Все необходимые средства были выделены в полном объеме. Тем не менее, мы видим ту ситуацию, которую видим.
В мэрии об уборке снега все же отчитались. Глава города Владислав Логинов рассказал, что работа шла каждый день. Хотя у градоначальника тоже осталось много вопросов. Тем не менее, они решаются. К примеру, в первый рабочий день снег вывезли из пятисот дворов города.
В управлении дорог и благоустройства также отчитываются, на улицы каждый день выезжает больше ста машин. Что объемы аномальные — говорит и статистика. За девять дней января с городских дорог вывезли снега в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Впрочем, дискутировать на эту тему и критиковать уборку можно долго, но лучше заняться подготовкой к следующей зиме, чтобы не повторить ошибки. И готовиться надо начинать уже сейчас.
— Проблему надо решать системно. Надо готовиться не в декабре, не в ноябре, а уже сегодня и весной. На ближайшей комиссии по городскому хозяйству мы вернемся к этому вопросу.
Если говорить про чрезвычайные ситуации в других сферах, их, можно сказать, и не было. Новогодние праздники прошли относительно спокойно, а тема с уборкой снега стала чуть ли не главной в городской повестке.
— Если говорить про ЧС, их меньше, чем в прошлом году. Новый год прошел довольно спокойно. Несмотря на осложнение дорожной обстановки.
Полное интервью Андрея Козикова можно послушать по этой ссылке.