«Надо готовиться не в декабре, а уже сегодня»: красноярский депутат рассказал, как решить проблему с уборкой снега

— Ответ всегда один: нам не хватает техники. Ни один здравомыслящий собственник не будет держать условных сто КаМАЗов, которые работают два месяца в году. К этому периоду надо готовиться, мы все понимаем, что у нас осадки. Давайте привлекать частный бизнес, брать их на подряды. Недавно еду по Гайдашовке и вижу, что два трактора стоят, ищут работы. Почему они не убирают городские улицы?