Как отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году

В 1919 году руководство молодой советской республики решило отметить первую годовщину создания Красной армии. По документам это 28 января. Но к назначенному времени не успели подготовить все необходимое и празднование перенесли на 23 февраля. Следующие два года дату не отмечали. Вернулись к ней в 1922 году, провозгласив 23 февраля Днем Красной армии и Военно-Морского флота.