Как отдыхаем на 23 Февраля в 2024 году

День защитника Отечества добавит россиянам дополнительный выходной в конце февраля. Из нашей статьи вы узнаете, как отдыхаем на 23 Февраля 2024 года и почему этот день стал праздничным.
Производственный календарь
Количество рабочих, выходных и праздничных дней в году указывается в производственном календаре, который еще называется табельным или рабочим. Он ежегодно утверждается Правительством РФ, после чего публикуется на сайте Госдумы.
Календарь позволяет кадровикам и бухгалтерам рассчитывать зарплату, оплату больничных, отпускных, заполнять табели. А сотрудникам помогает спланировать свои дела, например, сориентироваться с положенным отдыхом.
Как отдыхаем в феврале
День защитника Отечества в 2024 году приходится на пятницу, поэтому выходными объявляются три дня подряд: 23, 24 и 25 февраля. Рабочий четверг, 22-е февраля, становится сокращенным.
Таким образом, в последний месяц календарной зимы нас ждет 20 рабочих дней и 9 выходных, включая День защитника Отечества.
Почему мы отдыхаем на 23 Февраля
Официальным выходным День защитника Отечества стал сравнительно недавно — с 2002 года, хотя история праздника насчитывает уже более 100 лет.
В 1919 году руководство молодой советской республики решило отметить первую годовщину создания Красной армии. По документам это 28 января. Но к назначенному времени не успели подготовить все необходимое и празднование перенесли на 23 февраля. Следующие два года дату не отмечали. Вернулись к ней в 1922 году, провозгласив 23 февраля Днем Красной армии и Военно-Морского флота.
В годы Великой Отечественной войны дата приобрела особую значимость. О подвигах советских солдат рассказывали на специальных выставках и собраниях.
В конце 1940-х годов праздник переименовывается в День Советской армии и Военно-Морского флота и утрачивает первоначальное значение как памятная дата создания Красной армии. Празднования приобретают больший масштаб: проводятся парады, концерты, вручаются государственные награды. Чествуют действующих военнослужащих, а также будущих защитников родины, таким образом 23 Февраля постепенно становится «мужским днем».
С распадом СССР и исчезновением советской армии снова меняются формулировки. С 1995 года 23 Февраля включено в перечень дней воинской славы под названием «День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии /1918 год/ — День защитников Отечества». Еще через 10 лет президент РФ утверждает привычное нам сейчас именование — День защитника Отечества.
Кто и как празднует День защитника Отечества
23 Февраля отмечают в некоторых бывших республиках СССР. Выходным этот день является в Кыргызстане и Южной Осетии.
В Белоруссии и Таджикистане 23 Февраля — государственный праздник, но не выходной. В Таджикистане к тому же на эту дату приходится День образования Вооруженных сил республики.
В Казахстане День защитника Отечества отмечают 7 мая, но 23 февраля мужчины все так же получают поздравления и небольшие подарки, хотя праздничной эта дата не является.
В Абхазии и Армении 23 февраля проходят торжественные мероприятия без статуса официального праздника.
В Прибалтике после распада СССР отменили праздник, но среди русскоязычного населения принято возлагать цветы к воинским мемориалам.
Интересные факты о 23 Февраля
За более чем столетнюю историю праздник несколько раз менял свое название. Есть и другие интересные факты.
|Великобритания однажды широко праздновала день Красной армии
|23 февраля 1943 года после разгрома советскими войсками фашистов под Сталинградом во многих городах Великобритании прошли праздничные концерты, в залах висели советские флаги. Тем самым британцы выразили уважение мужеству и стойкости советских солдат
|23 февраля по старому стилю — это современное 8 марта
|До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, тогда как большинство стран мира — по григорианскому. Разница в начале XX века составляла 13 дней. После революции Ленин провел календарную реформу, появилось понятие «старый стиль»
|Изначально на 23 Февраля не делали никаких подарков
|Первой памятной вещью в честь праздника можно считать медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии», которую выпустили в конце января 1938 года.
Вопросы и ответы
Ответили на самые популярные вопросы о 23 Февраля.
Какие праздники ждут россиян после 23 Февраля?
День защитника Отечества идет рука об руку с Международным женским днем. Поэтому через две недели после удлиненных февральских выходных россиян ждут три нерабочих дня подряд в начале марта: 8, 9 и 10.
Следующие праздничные дни начнутся уже в апреле: четыре дня отдыха подарит День Весны и Труда: 28, 29, 30 апреля и 1 мая. А затем еще четыре дня в связи с Днем Победы: с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье).
День России — 12 июня — приходится в этом году на среду. День народного единства — 4 ноября — выпадает на понедельник, поэтому отдыхать будем 3-го и 4-го после шестидневной рабочей недели.
Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря.
Стоит ли брать отпуск в феврале 2024 года?
В феврале всего 20 рабочих дней, поэтому для оформления отпуска это не самый удачный выбор. Выгоднее всего уходить отдыхать в месяце с наибольшим количеством рабочих дней. В 2024 году это июль, октябрь (по 23 рабочих дня), август (22), апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь (по 21).
Как оплачивается работа в праздничные дни?
Согласно Трудовому кодексу РФ, работа в праздничный день оплачивается в двойном размере. Альтернативный вариант: предоставление сотруднику отгула по согласованию с работодателем и оплата в одинарном размере.
Автор: Ксения Парфенова.