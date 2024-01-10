Не до того все было… В первые дни Нового года в Крыму зарегистрирован всего один брак

Наибольшее количество рождений зарегистрировал отдел регистрации рождения города Симферополя — 21 (19 с использованием суперсервиса «Рождение ребенка»), Симферопольский районный отдел ЗАГС — 14 и Сакский районный отдел ЗАГС — 8, — сообщили в Департаменте ЗАГС. — Мальчиков меньше, чем девочек: 27 и 38. Имена детям давали в основном распространенные, чаще всего в первые свидетельства о рождении вписывали следующие: Александр, Михаил, Тимофей, Мирон, Андрей, Никита, Богдан, Леонид, Решад, Салим, Всеволод, Алиса, Мария, София, Валерия, Анна, Алина, Милана.