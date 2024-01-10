«Галочка, ты не поверишь»: полиция и финансисты назвали любимые фразы телефонных мошенников

«Вас беспокоит специалист финансовой безопасности / сотрудник службы безопасности банка». Понять, кто на другом конце телефонной связи, просто: настоящий специалист службы безопасности не будет интересоваться данными вашей дебетовой или кредитной карты и не станет даже заговаривать про код из СМС. Если же у вас возникают сомнения, попросите сообщить вам актуальный остаток по счету. Аферист этого сделать не сможет. Но лучше всего, конечно, не испытывать терпение мошенника, а сразу вешать трубку.