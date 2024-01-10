«Галочка, ты не поверишь»: полиция и финансисты назвали любимые фразы телефонных мошенников

«Оформлена заявка на кредит». Если вы не оставляли заявку на получение кредита, а вам вдруг сообщают о предварительно одобренном займе, сразу кладите трубку. Не стоит продолжать разговор, иначе, сказав лишнее, вы поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить ваши деньги.
«Сотрудник Центробанка». Поверьте, у сотрудников этой организации масса обязанностей, но в них не входит обзвон россиян.
«Настоящие работники Банка России не звонят и не пишут гражданам для совершения каких-либо банковских операций. Так поступают лжесотрудники мегарегулятора».
«Специальный или безопасный счет». Как правило, сначала речь идет о том, что кто-то либо получил доступ к счету гражданина, либо вот-вот его получит, так что, мол, для сохранности денег нужно немедля перевести все сбережения на некий «специальный» (он же «безопасный» счет). Между тем, как сообщает Банк России, таких счетов не существует.
«Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию». По словам финансистов, работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону. Если полиции действительно будет нужна ваша помощь, вас пригласят в отделение на личную встречу. И конечно, сотрудники правоохранительных органов не будут запрашивать ваши финансовые данные и предлагать принять участие в задержании мошенников. Все-таки последнее — задача полиции, а не граждан.
«Ваши деньги пытаются похитить / зафиксирована подозрительная операция». Как сообщает мегарегулятор, банки могут приостанавливать подозрительные операции без участия клиента.
«Если у финансовой организации возникнут сомнения, его представитель может написать вам в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но, в отличие от жулика, настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте», — объясняют финансисты.
«Истекает срок действия сим-карты». Если услышали эту фразу, можете сразу вешать трубку. Дело в том, что у сим-карт мобильных операторов нет срока годности.
«Продиктуйте код из СМС-сообщения». Запомните один раз и на всю жизнь: для финансовой организации код из СМС — это цифровой аналог вашей личной подписи. Поэтому его никогда и никому (!) нельзя сообщать или пересылать.
«Вас беспокоит специалист финансовой безопасности / сотрудник службы безопасности банка». Понять, кто на другом конце телефонной связи, просто: настоящий специалист службы безопасности не будет интересоваться данными вашей дебетовой или кредитной карты и не станет даже заговаривать про код из СМС. Если же у вас возникают сомнения, попросите сообщить вам актуальный остаток по счету. Аферист этого сделать не сможет. Но лучше всего, конечно, не испытывать терпение мошенника, а сразу вешать трубку.
Да, бывает, что злоумышленники говорят очень убедительно. Поэтому, если с вами заговорили про деньги или счета, кладите трубку, а чтобы успокоить нервы — позвоните в банк по официальному телефону или на горячую линию (номер, как правило, напечатан на оборотной стороне вашей карты). Кстати, номер нужно набирать только вручную!
А еще лучше — не берите трубку, когда вам звонят с незнакомого номера.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Отсеивать подозрительные звонки помогает система «Антифрод» Роскомнадзора. К концу 2023‑го к ней подключились 502 оператора связи. За год система проверила 90 млрд звонков и предотвратила 622 млн звонков с подменных номеров.
«Чтобы в России блокировались все звонки с подменных номеров, к системе должны присоединиться все операторы связи. Сегодня их в стране более 1,3 тысячи», — сообщили в Роскомнадзоре.
В ведомстве отметили, что компаниям, нарушающим сроки подключения к «Антифрод», грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ — штраф до 1 млн рублей. На конец года сроки нарушили более 180 операторов. Суды успели рассмотреть протоколы в отношении четырех компаний и назначить штраф на общую сумму 2,1 млн рублей.