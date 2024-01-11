Туристов просят любоваться льдом Байкала с берега

Штормы поломали лед и в Листвянке — поселке, популярном у туристов. Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, во время январских каникул сильные порывы ветра оторвали припой от берега, разрушили ледяное поле, образовавшееся за несколько дней штиля. И хотя природа берет свое и ледостав продолжается, выходить на забереги все еще опасно. В МЧС напомнили, что и выезжать на лед вне специально разрешенных мест нельзя. Сотрудники ведомства следят, чтобы туристы не подвергали себя опасности в погоне за развлечениями и красивыми фото. Впрочем, долгий ледостав со штормами — явление на Байкале обычное. Обычно только во второй половине января озеро встанет, то есть замерзнет накрепко. Главное — набраться терпения и не спешить на неверный лед.