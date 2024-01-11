Вечерний @Калининград: фактор голубца, привет из лихих 2000-х и чинглиш по-калининградски

Калининградстат отчитался о зарплатах в регионе. По его данным, в октябре в среднем она составила 56,5 тыс. рублей и 9 копеек. По сравнению с сентябрем — подросла почти на 6%, за год — аж на 18%. Причем по официальной статистике больше всего зарабатывали рыболовы и рыбоводы, у них же зафиксирован самый резкий рост — со 134 тыс. рублей в январе-сентябре до 342 тыс. рублей в октябре. На противоположной стороне шкалы, как ни странно, риелторы и те, кто работает в гостиничном бизнесе с 32−35 тыс. рублей. Что в свете ориентации региона на туризм говорит само за себя. В целом же все как обычно — кто-то питается капустой, кто-то — мясом, а по статистике все едят голубцы. К другим новостям среды.