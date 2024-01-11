«Ведомости»: МВД РФ хочет привлечь нейросети к поиску правонарушителей

«Клон» позволит выявлять факты подделки видеоизображений в интересах правоохранительной деятельности, «Конъюнктура» должна прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации и моделировать сценарии реагирования на них, отмечают «Ведомости».
Такие мероприятия, по данным газеты, включены в план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел РФ на 2023−2025 годах. План утвержден заместителем министра внутренних дел России Виталием Шуликой.
Впервые о намерении задействовать нейросети в процессе поиска злоумышленников в МВД РФ заявили в 2020 году. Тогда ведомство планировало использовать нейросети для того, чтобы искать и выявлять серийных преступников.
Силовые структуры уже неоднократно пытались использовать ИИ в своих целях, но раньше в основном речь шла про распознавание лиц и объектов на изображениях и видео. Сейчас МВД, например, использует искусственный интеллект для поиска и идентификации человека по фотоизображению, фиксации нарушений правил дорожного движения.
Александр Кислов