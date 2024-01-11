«Ведомости»: МВД РФ хочет привлечь нейросети к поиску правонарушителей

Министерство внутренних дел РФ планирует внедрить искусственный интеллект (ИИ) в правоохранительную деятельность. По информации «Ведомостей», в 2024 году ведомство собирается провести научно-исследовательскую работу (НИР) и подготовить датасеты для обучения и тестирования нейросетевых моделей, а в 2025 году разработать две системы на базе ИИ «Клон» и «Конъюнктура».