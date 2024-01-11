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Андрей Тихонов снова стал главным тренером красноярского ФК «Енисей»

Андрей Тихонов во второй раз возглавил ФК «Енисей» из Красноярска.
Источник: Соцсети

Главным тренером ФК «Енисей» стал Андрей Тихонов. Об этом сообщили в социальных сетях красноярской команды.

Тихонов приходит в «Енисей» уже второй раз. Предыдущий заход был в сезоне 2016/2017. Тогда под его руководством красноярские футболисты заняли третье место в ФНЛ и едва не пробились в высшую лигу. В стыковых матчах за право играть в РПЛ «Енисей» уступил тульскому «Арсеналу».

После этого Тихонов ушел в «Крылья Советов» из Самары. Эту команду он смог вывести в высшую лигу, но показать результат там не сумел и был отправлен в отставку. Затем в тренерской карьере Тихонова был перерыв. К работе он вернулся только спустя два года. В 2020 наставник возглавил «Астану». Проработал там год и снова взял паузу. Можно сказать, что «Енисей» — это возвращение Тихонова к тренерской работе в профессиональном клубе.

Как футболист Тихонов известен еще лучше, чем тренер. В девяностые годы он был одним из самых заметных спортсменов в стране. Тихонов выступал за московский «Спартак» — лучшую футбольную команду России того времени. Москвичи почти каждый год брали золото чемпионата и хорошо выступали на европейской арене, а Тихонов был игроком основного состава.

В 1996 году сразу несколько спортивных изданий признали его лучшим футболистов России. Также Тихонов выступал за сборную страны.