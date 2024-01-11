Сколько казахстанцев находятся в охваченном беспорядками Эквадоре

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров уточнил, что в настоящее время в Эквадоре проживают и состоят на консульском учете семеро казахстанцев.
10 января 2024 года стало известно, что президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране режим «внутреннего вооруженного конфликта» после того, как вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих телеканала.
По данным властей Эквадора, в результате беспорядков и вооруженных нападений из тюрем с разницей в несколько дней сбежали два опаснейших бандита.
На фоне вспышки насилия со стороны местных преступных группировок властям Эквадора понадобилась американская помощь. Как заявил президент страны Даниэль Нобоа, «будет обмен российского и украинского металлолома на современное оборудование, современную технику на 200 млн долларов».