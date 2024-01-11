Сколько казахстанцев находятся в охваченном беспорядками Эквадоре

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров уточнил, что в настоящее время в Эквадоре проживают и состоят на консульском учете семеро казахстанцев.

«Помимо них, там находится семья из трех человек, которые прибыли в эту страну как туристы. Консул обзвонил каждого, проинструктировал о мерах безопасности и находится с ними на постоянном контакте. Никто из граждан РК не пострадал», — рассказал он.