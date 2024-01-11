Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

В Бресте, Витебске и Гомеле температура воздуха в четверг будет колебаться от −1 до +1°C. В этих областных центрах сегодня будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки в основном в виде снега и мокрого снега. В Витебске прогнозируется метель и похолодание до −8…-10°С во второй половине дня. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами. В Гродно — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), 0…+2°C, ветер северный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.