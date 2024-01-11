Сильный ветер и гололедица ожидаются в Беларуси в четверг

Сегодня в стране будет облачно с прояснениями, временами ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В утренние часы местами возможны слабые туман и гололед, также местами по республике ожидается метель. На большей части территории на дорогах будет гололедица.
Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с, на большей части территории страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −2 до +2°С, во второй половине дня столбик термометра опустится до −10°С.
Из-за сложных погодных условий синоптики объявили на сегодня оранжевый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный и порывистый ветер может повредить и даже оборвать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и электроэнергию в населенных пунктах. Также ветер может стать причиной повреждения и обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений и привести к падению деревьев. Гололедица в свою очередь может увеличить вероятность возникновения ДТП и повысить риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в четверг будет облачно с прояснениями, временами снег и мокрый снег. Утром возможны слабые туман и гололед, также ожидается слабая метель, на дорогах — гололедица. Температура воздуха в белорусской столице составит 0…+1°C, во второй половине дня она понизится до −5…-7°С. Ветер северный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.
В Бресте, Витебске и Гомеле температура воздуха в четверг будет колебаться от −1 до +1°C. В этих областных центрах сегодня будет преобладать облачная погода. Временами пройдут осадки в основном в виде снега и мокрого снега. В Витебске прогнозируется метель и похолодание до −8…-10°С во второй половине дня. Ветер северо-западный 5−10 м/с с порывами. В Гродно — схожие погодные условия: облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег, возможен дождь), 0…+2°C, ветер северный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Могилеве также будет облачно с прояснениями и временами снег и мокрый снег, возможна слабая метель. Температура воздуха в областном центре составит в четверг −1…+1°C, во второй половине дня столбик термометра опустится до −5…-7°С. Ветер также северный 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с.