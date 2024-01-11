В ГИБДД Красноярского края предупреждают о сильном ветре до 25 м/c

В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают о безопасности на дороге. Автомобилистам необходимо учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров, следует совершать их плавно и обдуманно. Держать руль стоит двумя руками, особенно на открытых участках дороги, при обгоне, двигаясь мимо крупногабаритного транспорта.