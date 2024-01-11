В ГИБДД Красноярского края предупреждают о сильном ветре до 25 м/c

Сотрудники ГИБДД предупреждают об ухудшении погоды в Красноярском крае.
По прогнозам синоптиков 11 января в центральных районах края ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с.
В связи с этим в Госавтоинспекции напоминают о безопасности на дороге. Автомобилистам необходимо учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров, следует совершать их плавно и обдуманно. Держать руль стоит двумя руками, особенно на открытых участках дороги, при обгоне, двигаясь мимо крупногабаритного транспорта.
Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы на одежде. Переходить проезжую часть рекомендуется только в тех местах, которые для этого предназначены, предварительно убедившись, что вас пропускают.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске с 15 января заработают камеры фотовидеофиксации нарушений, определяющие водителей, разговаривающих по телефону за рулём и непристёгнутых пассажиров.