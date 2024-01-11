Участник СВО из Башкирии вернулся домой с невестой из Донецка

Напомним, заключить контракт с минобороны России могут военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после срочной службы по призыву, а также мужчины, не служившие в армии, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 65 лет.