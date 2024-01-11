Участник СВО из Башкирии вернулся домой с невестой из Донецка

В беседе со съёмочной группой Юрий рассказал, что с Катериной познакомился в Донецке. Мужчина часто рассказывал ей о многонациональном Башкортостане, о земляках, которые не остаются равнодушными к чужой беде, о красоте родного края.
«Кате стало интересно и она согласилась приехать к нам и познакомиться с моими родителями», — говорит «Борзый».
«Борзый» командует отделением пулемётного взвода. В перерыве между боями боец нашёл время для свидания. Во время одного из них пара попала под обстрел противника.
«Мы гуляли по Донецку. Только хотели снять видео для наших родителей, как тут же слышим свист над головой. Я прикрыл Катю своим телом. Ракета пролетела над нами и разорвалась в другой части города», — вспоминает «Борзый».
Родители Юрия приняли Катерину как родную. Они угостили девушку сына национальными блюдами. Девушка была удивлена радушием аургазинцев и обилием снега.
«Очень вкусный баурсак и казылык. Перепробовала много блюд, всех названий и не запомнила. Всё очень вкусно и необычно», — улыбается Катерина.
Скоро отпуск у «Борзого» закончится и он вернётся в место расположения полка, в котором он служит. Вернётся в Донецк и Катерина, где её ждёт работа. А пока влюблённые наслаждаются теплом домашнего уюта и спокойствием Башкирии.
Напомним, заключить контракт с минобороны России могут военные в запасе, которые вышли на пенсию, и те, кто уволился после срочной службы по призыву, а также мужчины, не служившие в армии, но получившие высшее или среднее профессиональное образование. На военную службу по контракту от рядового до прапорщика включительно принимаются мужчины до 65 лет.
По вопросам контрактной службы жители республики могут обращаться по единому справочному номеру 117, в Ситуационный центр 122 или (347) 218−19−19, ближайший офис МФЦ «Мои документы». Также ответы на вопросы о службе по контракту можно найти на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме для желающих поступить на военную службу по контракту и по мерам социальной поддержки участникам СВО и членам их семей.
Добавим, в октябре 2023 года Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проходящих военную службу. Согласно документу, граждане, призванные по мобилизации или поступившие на военную службу по призыву, при заключении контракта после 10 ноября 2023 года получат дополнительную выплату 100 тысяч рублей.
Как сообщало информагентство «Башинформ», с октября 2023 года минимальный оклад бойцов СВО вырос до 210 тысяч рублей. Заключившим контракт также полагается единоразовая выплата от Министерства обороны 195 тысяч рублей, меценаты Уфы и ряда других городов Башкирии ввели для подписавших контракт разовую выплату 100 тысяч. Таким образом, с учетом новой республиканской выплаты, контрактники получат единовременную выплату около 400 тысяч рублей.