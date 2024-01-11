Банк хочет инициировать банкротство красноярского холдинга Goldman Group

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Решение связано с возбуждением в отношении покинувшего страну Гольдмана уголовного дела о мошенничестве. Банк намерен подать в арбитражный суд заявление о признании банкротами холдинга, которым владеет предприниматель, а также ООО «ИС петролеум», ООО «Первая заготовительная компания» и других. Пока материалы исков в картотеке арбитражных дел отсутствуют.
Ранее сообщалось, что Гольдман закрыл кооператив «Агро Вклад», оставив без вкладов большое количество пайщиков. Часть из них обратилась в полицию. На сегодня, по данным ГУ МВД России по краю, арестовано имущество предпринимателя на 1,7 миллиарда рублей. Также стражи порядка осмотрели загородную заимку бизнесмена на земле, арендованной у государства. Вместо осуществления рекреакционной деятельности там отдыхал сам Гольдман.